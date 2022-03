Officieel: Samsung presenteert nieuwe Galaxy A-toestellen op 17 maart

Samsung komt later deze week nog met nieuwe smartphones op de proppen. De fabrikant heeft namelijk een evenement aangekondigd waarin de Samsung Galaxy A-serie centraal staat. Wat we precies gaan zien, is nog wel de vraag.

Samsung Galaxy A evenement: 17 maart 2022

Op 17 maart 2021 werden twee nieuwe toestellen van Samsung gepresenteerd in de vorm van de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72. Precies een jaar later is het weer tijd voor een groots evenement rondom smartphones in de Galaxy A-serie. Op die datum wordt er namelijk een online-evenement gehouden, geheel in het teken van nieuwe toestellen.

Vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd kan de digitale onthulling worden bekeken via een livestream. Wat we precies gaan zien is echter nog de vraag, maar een vermoeden hebben we natuurlijk wel. De afgelopen tijd is er namelijk heel wat uitgelekt over verschillende Samsung Galaxy A-smartphones.

Samsung Galaxy A-serie van 2022

Terwijl de betaalbare Samsung Galaxy A13 en Galaxy A23 al wel officieel zijn gepresenteerd is het wachten op de duurdere en krachtigere toestellen. Zo denken we dat het bedrijf sowieso komt met de Samsung Galaxy A53. Dat toestel wordt logischerwijs de opvolger van de A52 en A52s, de meest populaire smartphones van het bedrijf. Over de A53 is inmiddels al veel gelekt, van afbeeldingen tot specificaties.

Naast dat toestel denken we ook een Samsung Galaxy A33 en Galaxy A43 te gaan zien. Die smartphones zijn minder krachtig dan de A53, maar daardoor ook betaalbaarder. De absolute topper van de A-serie moet de Samsung Galaxy A73 worden. Dat toestel moet het doen met het grootste scherm van de serie. Verschillende toestellen uit de nieuwe serie krijgen ondersteuning voor 5G, ze draaien op Android 12 en krijgen ook nog eens jarenlang updates.

Meer over de Samsung Galaxy A52(s)

Als gezegd waren de Galaxy A50, A51 en A52’s de meest verkochte en populaire smartphones van het bedrijf van de afgelopen jaren. In onze reviews kregen de A52 en A52s dan ook een 8,5 en een 8,0. Benieuwd naar al onze ervaringen, check dan de Samsung Galaxy A52 review, lees die van de Samsung Galaxy A52s of check onderstaande video.

Aanstaande donderdag houdt de redactie van Android Planet natuurlijk alles in de gaten omtrent dit event. Wil je niks missen, check dan regelmatig de website, download onze Android Planet-app, check onze socials en schrijf je even in voor onze nieuwsbrief.

