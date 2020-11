Zoek je een goedkope 5G-smartphone, maar weet je niet precies waar het aanbod uit bestaat? Geen nood. Android Planet zet vijf 5G-toestellen onder de 399 euro op een rijtje. Zo kun je gerichter kijken naar een nieuwe telefoon.

Goedkope 5G-smartphone: 5 modellen op een rij

Steeds meer smartphones zijn geschikt voor 5G. Met 5G profiteer je van sneller mobiel internet in Nederland en andere landen. De up- en downloadsnelheden zijn hoger en de dekking is op drukke plekken beter dan 4G. Dat is fijn, al zijn de verschillen meestal beperkt. 5G wordt pas over een paar jaar écht heel snel, omdat er dan nieuwe frequenties ingezet kunnen worden.

Als je nu een nieuw toestel zoekt, is 5G een leuke extra en geen doorslaggevend verkoopargument. Omdat de techniek steeds voordeliger wordt, zijn steeds meer goedkopere smartphones voorzien van 5G-ondersteuning. We zetten in willekeurige volgorde vijf 5G-toestellen onder de 399 euro op een rijtje.

1: OnePlus Nord

De OnePlus Nord is een midrange smartphone met veel werkgeheugen (8GB), liefst 128GB opslagruimte en een fraai oled-scherm. Het display oogt soepel door de 90Hz-verversingssnelheid en de grote accu laadt bijzonder snel op. Het laden gaat even snel als op de veel duurdere OnePlus 8 Pro, om maar een voorbeeld te geven.

Het toestel draait op Android 10 zonder ingrijpende aanpassingen en krijgt updates naar Android 11 en 12. Ook garandeert OnePlus beveiligingsupdates tot de zomer van 2022.

Ben je benieuwd naar de smartphone? Lees of bekijk dan vooral onze uitgebreide OnePlus Nord review.

2: Samsung Galaxy A42 5G

Met de Samsung Galaxy A42 5G haal je een 5G-toestel met een mooi oled-scherm in huis. De smartphone heeft vier camera’s op de achterkant, een grote 5000 mAh-accu en 128GB opslaggeheugen.

Aandachtspunten zijn het 60Hz-scherm (dat minder soepel oogt dan de concurrentie) en de relatief langzame usb-c-oplader. Mede omdat de accu zo groot is, duurt het een tijdje voordat hij weer vol zit.

Samsung levert de Galaxy A42 5G met Android 10 en belooft twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy A42 5G

3: Xiaomi Mi 10T Lite

De Xiaomi Mi 10T Lite heeft een groot scherm dat erg soepel oogt door de hoge ververssnelheid van 120Hz. Het toestel draait op een vlotte Snapdragon 750G-processor, heeft 6GB werkgeheugen en standaard 64GB opslagruimte.

Pluspunten zijn de grote accu, meegeleverde snellader en het piepkleine gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Die leidt nauwelijks af.

De Mi 10T Lite komt met Android 10. Helaas communiceert Xiaomi geen gegarandeerd updatebeleid. Hoewel het voor de hand ligt dat de smartphone Android 11 ontvangt, weet je op dit moment niet of er ook een Android 12-update komt en hoelang je beveiligingsupdates krijgt.

Xiaomi Mi 10T Lite

4: Oppo Reno 4Z 5G

De Oppo Reno 4Z is de goedkoopste smartphone in de Reno 4-serie en heeft een mooi 120Hz-scherm dat erg soepel oogt. De smartphone valt op door zijn royale werkgeheugen van 8GB en heeft ook lekker veel opslagruimte (128GB). Achterop zijn vier camera’s geplaatst.

De Reno 4Z heeft geen bijster grote accu en de ColorOS-schil van Oppo is ook een aandachtspunt. Die wijkt flink af van stock-Android. Het toestel krijgt Android 11 en 12 en ontvangt beveiligingsupdates tot oktober 2022.

5: Motorola Moto G 5G Plus

De Motorola Moto G 5G Plus is een iets duurdere en betere variant van de Moto G 5G. Het toestel heeft een groot 6,7 inch-scherm met fijne 90Hz-verversingssnelheid, draait op een vlotte Snapdragon 765-processor en laadt snel op. De grote 5000 mAh-accu gaat lekker lang mee.

Ook prettig is de stock-Android-software. Motorola werkt aan een update naar Android 11, maar gaat helaas geen Android 12-update aanbieden. Beveiligingsupdates verschijnen tot de zomer van 2022.

Meer weten? Check dan onze uitgebreide Motorola Moto G 5G Plus review.

Motorola Moto G 5G Plus

