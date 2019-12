Voordat we 2020 inluiden, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphones van 2019. Deze keer legt Rens uit waarom hij de Huawei P30 Pro de beste smartphone van het jaar vindt én noemt hij zijn grootste tegenvaller.

Huawei P30 Pro beste smartphone van 2019

Mijn favoriete smartphone van 2018 was de OnePlus 6. Dit jaar was ik vooral onder de indruk van de OnePlus 7T, die 599 euro kost en een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Ik raad de smartphone bijna iedereen aan, maar roep ‘m dus niet uit tot mijn favoriet van 2019. Dat is namelijk de Huawei P30 Pro, sinds april te koop voor 999 euro en inmiddels verkrijgbaar voor minder dan 700 euro.

Focus op camera’s

Vooropgesteld: de P30 Pro is een high-end smartphone met bijbehorend prijskaartje, dus het is logisch dat hij – net als de concurrentie – op alle vlakken goed presteert. Maar wie de Android-smartphone met de meest veelzijdige camera zoekt, is naar mening het beste af met de P30 Pro.

De viervoudige camera achterop de P30 Pro bestaat uit een primaire lens, groothoeklens, periscopische zoomcamera en Time of Flight (ToF)-sensor die diepte meet. De primaire camera (40 megapixel) is bizar goed, natuurlijk overdag maar ook in het donker. Huawei gebruikt een eigen sensor met speciale software om meer licht op te vangen, waardoor de P30 Pro hele goede foto’s maakt in het donker. De speciale nachtmodus heb je vaak niet eens nodig. Zet je die aan dan zijn de resultaten bijna magisch, schreef Wouter ook in zijn uitgebreide Huawei P30 Pro review.

De Google Pixel 4 en iPhone 11 Pro komen – vind ik – het meest in de buurt bij de P30 Pro, maar laatstgenoemde is nog steeds moeilijk te verslaan. Als op zoomen aankomt, staat de P30 Pro nog steeds eenzaam aan de top. Een periscopische camera biedt vijf keer optische zoom en tot vijftig keer digitale zoom, waarbij speciale software de fotokwaliteit verbetert.

De resultaten zijn indrukwekkend en maken de P30 Pro veelzijdiger dan de concurrentie. Die kan slechts een paar keer zoomen. Oppo’s Reno 10X Zoom is het beste alternatief, maar kan minder ver zoomen en maakt veel minder goede foto’s.

Lange accuduur en snel opladen

Niet alleen de camera is een belangrijke reden om de P30 Pro te verkiezen boven concurrerende toestellen. De smartphone maakt ook indruk met zijn grote 4200 mAh-accu, slimme software en energiezuinige processor.

De smartphone gaat (ook bij intensief gebruik) probleemloos anderhalf tot twee dagen mee. Het went verrassend snel om je geen zorgen te maken over een bijna lege accu. Aan de andere kant ben je al snel verwend: praktisch alle telefoons hebben een minder lange adem.

Huawei’s toestel imponeert ook met zijn snelle opladen. In de doos van de P30 Pro zit een 40 Watt-stekker die de accu binnen een half uur van 0 naar 70 procent brengt. Een paar minuten opladen en je hebt zo tien procent stroom erbij.

De 40 Watt-stekker is eind 2019 nog steeds bijzonder krachtig. De Galaxy Note 10 (25 Watt), iPhone 11 (5 Watt), OnePlus 7T Pro (30 Watt) en Google Pixel 4 (18 Watt) laden aanzienlijk minder snel op. Ook draadloos laadt de P30 Pro sneller op dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10 en iPhone 11 Pro.

Andere pluspunten

De uitstekende cameraprestaties, lange accuduur en het snelle opladen zijn voor mij de drie belangrijkste redenen dat ik de P30 Pro graag gebruik. Natuurlijk heeft de telefoon meer te bieden. Na meer dan een half jaar gebruik is hij nog steeds erg snel, het 6,47-inch oled-scherm ziet er fraai uit en het opslaggeheugen is lekker groot (128GB of 256GB).

Een Android 10-update kwam snel uit en Huawei rolt vaak en snel beveiligingsupdates uit. Over het updatebeleid bestaan wel zorgen, want de fabrikant ondervindt last van Amerikaanse handelssancties. Als de situatie niet verandert, wordt het voor Huawei vanaf begin 2020 lastiger om Android-updates uit te brengen.

Niet alles is perfect

Dat ik erg tevreden ben over de P30 Pro, wil niet zeggen dat Huawei de perfecte smartphone heeft afgeleverd. Zo ontbreekt een koptelefoonaansluiting en kun je het opslaggeheugen alleen vergroten via een prijzig NM-kaartje. En o ja: de glazen behuizing is spiegelglad, een vingerafdrukmagneet en erg glad.

Ik stoor me vooral aan EMUI, Huawei’s softwarelaag over het Android-besturingssysteem. EMUI wijkt visueel en qua functies flink af van stock-Android. Huawei levert daarnaast veel onnodige apps mee die je niet kan verwijderen, bepaalde instellingen werken anders dan Google voor ogen heeft en het notificatiesysteem functioneert minder goed, omdat EMUI ontworpen is om stroom te besparen.

De tegenvaller van 2019: Samsung Galaxy Note 10

De smartphone die me dit jaar tegenviel, is de Samsung Galaxy Note 10. Omdat de S10-serie indruk maakte met zijn ontwerp en vernieuwingen, had ik hoge verwachtingen van de Note 10. Na een uitgebreide test ben ik minder enthousiast.

Dat heeft met name te maken met het ontwerp en het gebrek aan innovatie. De Note 10 ligt door het rechthoekige ontwerp met scherpe hoeken niet prettig in mijn hand, is erg glad en mist een koptelefoonaansluiting en micro-sd-ondersteuning. De Galaxy S10 heeft die laatste twee features wel en houdt naar mijn mening ook beter vast.

De Note 10 gebruikt dezelfde camera’s als de Galaxy S10 en dat is jammer en vreemd. Concurrerende merken plaatsen namelijk wél betere camera’s in hun nieuwe toestellen. Samsung besteedde meer aandacht aan de S-Pen in de Note 10, die nog meer acties kan uitvoeren als je op de juiste manier tikt of in de lucht zwaait. Klinkt leuk, maar in de praktijk werkt het matig en is de meerwaarde beperkt.

De ultrasone vingerafdrukscanner zou ook verbeterd zijn ten opzichte van de Galaxy S10, maar ik vond ‘m nog steeds langzamer en minder accuraat dan de optische scanners van bijvoorbeeld de Xiaomi Mi 9T en OnePlus 7T. Later kwam Samsung zelfs in verlegenheid omdat de vingerafdrukscanner van de Note 10 en S10 onveilig was in combinatie met bepaalde screenprotectors.

De Note 10 is een uitstekende smartphone die zich in de broekzak van veel tevreden gebruikers bevindt, alleen had ik meer verwacht van de langverwachte en 950 euro kostende telefoon. Dat hij in vier maanden 150 euro in prijs is gedaald, maakt hem een betere koop. De S10-serie is echter nog goedkoper en naar mijn mening fijner.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2019? En welk toestel of merk viel je het meest tegen? We horen het graag in de reacties hieronder!

