General Mobile Android devices vergelijken

General Mobile is een Turks bedrijf dat is opgericht in de VS. Het bedrijf lanceerde in 2008 de eerste Android-smartphone in Turkije en is in dat land dan ook een grote speler. Landen als Nederland en Frankrijk moeten echter ook op termijn veroverd worden. De eerste 4G-smartphone van General Mobile verscheen in januari 2015 en ondertussen heeft de fabrikant nog meer Android-smartphones uitgebracht.