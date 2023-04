Google brengt beveiligingsupdate april 2023 uit voor Pixel-telefoons

Met een beveiligingsupdate houdt Google zijn besturingssysteem Android beveiligd en worden problemen verholpen. De beveiligingsupdate van april 2023 rolt nu uit op Pixel-smartphones, dus lees verder.

Na een week vertraging rolt de beveiligingsupdate van april 2023 nu echt uit. Zoals bij iedere update komen Googles eigen Pixel-gebruikers eerst in aanraking met de nieuwe software.

Er zijn tientallen problemen (bugs) binnen Android 13 opgelost met deze beveiligingsupdate, variërend van klein tot groot. Onder meer problemen met de bluetoothverbinding zijn opgelost. Gebruikers meldden namelijk dat de verbinding met bluetooth-apparaten zoals draadloze oordopjes en smartwatches uit het niet verbrak.

Daarnaast is bij de Pixel 7 Pro een verbetering voor macrofotografie doorgevoerd. Daarbij is namelijk de autofocus verbeterd. In sommige omstandigheden werkte deze niet optimaal, waardoor foto’s maken van dichtbij onmogelijk werd. Ook waren er problemen met het verbinden van usb-apparaten aan je smartphone. Dit is nu verholpen op de Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 en 7 Pro.

Naast meerdere kleine, maar fijne verbeteringen is een beveiligingsupdate erg belangrijk voor de digitale veiligheid van je smartphone. Google spijkert de beveiliging namelijk met elke update weer iets bij. Daarom is het verstandig om de nieuwste update te downloaden en installeren.

De update is beschikbaar op deze Pixel-smartphones:

Controleer of de update voor jou klaarstaat

Heb je één van de bovenstaande Pixel-smartphones? Check dan of de update voor je klaarstaat via de instellingen-app. Scrol naar beneden tot je ‘Software-update’ ziet. Door daar op te klikken, checkt je smartphone of jij ‘m al kunt downloaden.

Heb je smartphone van een andere fabrikant? Heb dan nog even geduld. Nadat Google de beveiligingsupdate uitbrengt, gaan andere fabrikanten als Samsung, OnePlus en Xiaomi ermee aan de slag. Ze perfectioneren de software dan voor hun eigen schil.

Heb jij een update ontvangen? Laat het ons dan weten via redactie @androidplanet.nl! Elke vrijdag publiceren we een overzicht van smartphones die een update ontvangen, dus volg Android Planet om op de hoogte te blijven van alle Android-updates.

