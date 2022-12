Een update voor de eerste (!) Chromecast (Android-nieuws #48)

De Samsung Galaxy S23 verschijnt mogelijk in februari en oudere Chromecasts krijgen updates. Dit en meer in het Android-nieuwsoverzicht van deze week.

2023 komt langzaam in zicht en dat betekent ook dat het niet heel lang meer duurt totdat Samsung nieuwe Galaxy S-smartphones onthult. De Galaxy S23 is al meerdere keren uitgelekt en zou nu volgens een nieuw gerucht begin februari worden aangekondigd. Een Koreaanse bron meldt dat Samsung de telefoons tijdens een groots evenement in San Francisco uit de doeken wil doen.

Een specifieke datum is helaas niet bekend, maar begin februari klinkt wel aannemelijk. De Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra werden dit jaar namelijk op 9 februari onthuld. Bij S21-telefoons koos Samsung echter voor een aankondiging in januari, terwijl de Galaxy S20 wel in de maand februari verscheen.

Het is voor veel Spotify-gebruikers een absoluut hoogtepunt: het overzicht met je meest beluisterde muziek van het jaar. Spotify Wrapped 2022 staat nú voor je klaar. Als je de app opent op je telefoon, word je direct uitgenodigd om de vele statistieken te bekijken. Spotify registreert continu waar je naar luistert en vertaalt die informatie elk jaar op pakkende wijze in een overzicht met je favoriete artiesten, nummers, podcasts en albums.

Je krijgt dus niet alleen te zien naar welke nummers en artiesten je het vaakst luisterde, maar bijvoorbeeld ook welke nieuwe genres je hebt ontdekt. Daarnaast vertelt de app je hoeveel minuten je naar Spotify luisterde. Dat kan overigens behoorlijk confronterend zijn.

De Google Pixel 6a is één van de beste betaalbare Android-smartphones op de markt. We kijken dan ook reikhalzend uit naar zijn opvolger, die waarschijnlijk in de zomer van 2023 verschijnt. De bekende lekker OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de Google Pixel 7a. Daarom hebben nu al een goed beeld van het toestel, dat straks te koop zou zijn in de kleuren wit en donkergrijs.

De achterkant van de smartphone lijkt sterk op die van de gewone Google Pixel 7. De camerabalk is dus niet langer van glas gemaakt, zoals we zagen op de Pixel 6a. Of Google metaal gebruikt voor deze balk, zoals op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, is nog even afwachten. Mogelijk kiest de zoekgigant voor plastic om kosten te besparen.

Vind je het belangrijk dat een smartphone lekker lang meegaat? Dan is een goede software-ondersteuning essentieel. OnePlus kondigt aan dat het zijn updatebeleid verbetert. Vanaf 2023 voorziet het bedrijf ‘geselecteerde modellen’ van vier nieuwe Android-versies. Daarnaast mag je rekenen op vijf jaar beveiligingspatches.

OnePlus zegt er nog niet bij om welke smartphones het precies gaat. Daar kunnen we wel naar raden: vermoedelijk profiteren alleen high-end toestellen als de OnePlus 11 van het nieuwe updatebeleid. Die telefoon draait uit de doos waarschijnlijk op Android 13 en krijgt in de toekomst dus ook Android 14 tot en met 17.

Google heeft een software-update uitgebracht voor de originele Chromecast, die in 2013 is uitgebracht. De bijna tien jaar oude mediaspeler draait nu op versie 1.36.159268, zo meldt 9to5Google. De website weet ook dat de derde generatie Chromecast (uit 2018) wordt bijgewerkt naar een nieuwe softwareversie.

Het gaat om kleine updates die vooral verbeteringen op de achtergrond doorvoeren. In de praktijk zul je dus weinig tot niets van de nieuwe software merken. Desondanks is het netjes dat Google zijn oudere mediaspelers blijft ondersteunen, zodat gebruikers die de apparaatjes nog in huis hebben kunnen blijven streamen.

