Google Nest-speakers weer toe te voegen aan meerdere groepen

Een paar weken geleden schreven we dat sommige Google-speakers niet meer toegevoegd konden worden aan meerdere speakergroepen. De zoekgigant heeft dit nu per direct weer beschikbaar gesteld. Lees hier waarom.

Google Home: producten in meerdere speakergroepen

Eind september schreven we over Nest-speakers en andere producten die je niet meer kon toevoegen aan meerdere speakergroepen. Waarom dat zo was bleef onduidelijk, maar we hadden het toen al bij het rechte eind. Vanwege een langlopende rechtszaak met speakerfabrikant Sonos werd de optie bij verschillende devices geschrapt.

Nu, enkele weken later, is dit weer opgeheven, zo is te lezen in een blogbericht. Het had dus inderdaad te maken met een rechtszaak die al sinds begin 2020 loopt tussen de bedrijven. Sonos is niet in het gelijk gesteld en daarom is de restrictie weer teruggedraaid.

Als je nu een speakergroep aanmaakt via de Google Home-app, kun je gewoon weer dezelfde speaker, Chromecast of een Nest Hub toevoegen aan meerdere groepen. Het ging om onderstaande Google-apparatuur:

Zo maak je een speakergroep aan in Google Home

Een apparaat toevoegen aan meerdere groepen kan zeer handig zijn. Zo kun je een speaker toevoegen aan bijvoorbeeld de ‘woonkamer’, maar ook aan de groep ‘benedenverdieping’ om zo muziek af te laten spelen op meerdere apparaten tegelijk. Benieuwd hoe je zo’n groep aanmaakt en er apparaten aan toevoegt? Check dan deze uitgebreide tip of volg onderstaande stappen:

Pak je smartphone of tablet en open de Google Home-app; Open de instellingen en tik linksboven op het plus-icoontje; Kies ‘Voeg speakergroep toe’; Kies de juiste apparaten voor die groep; Vul een naam in voor de nieuwe groep; Bevestig je keuze door op ‘Opslaan’ te tikken.

Wil je nu direct een speaker toevoegen aan meerdere groepen, dan kan het zijn dat dit nog niet mogelijk is. Google sluit het blogbericht af dat deze mogelijkheid binnen de komende 48 uur weer voor iedereen beschikbaar wordt.

