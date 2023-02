Zó lang krijgt de Samsung Galaxy S23 updates

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat niet alleen uit fraaie smartphones, ze krijgen ook nog eens erg lang updates. Sterker nog: de Zuid-Koreaanse fabrikant doet het beter dan Google.

Ooit stond Samsung bekend om zijn magere updatebeleid, maar die dagen zijn voorbij. Tegenwoordig neemt het bedrijf de software een stuk serieuzer. Dat is erg goed nieuws. De Samsung Galaxy S23 mag dan wel razendsnel zijn, maar als hij na een jaar geen updates meer kreeg zou je al snel achter de feiten aanlopen.

Gelukkig is dat dus niet het geval. De Galaxy S23-smartphones draaien uit de doos op Android 13, met daaroverheen Samsungs One UI 5.1-schil. Je krijgt in de toekomst vier grote versie-upgrades, die allerlei nieuwe functies naar je toestel zullen brengen. Je mag je dus verheugen op Android 14 tot en met 17. Daarnaast belooft Samsung vijf jaar lang beveiligingspatches uit te brengen. Die zorgen ervoor dat hackers geen kans krijgen.

Met dat updatebeleid behoort Samsung tot de absolute top van de markt. Alleen OnePlus geeft zijn duurste smartphones sinds dit jaar net zoveel updates. Opvallend genoeg loopt Google, de maker van Android, inmiddels een beetje achter. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen weliswaar ook vijf jaar beveiligingsupdates, maar ze ontvangen ‘slechts’ drie nieuwe versies van het besturingssysteem.

Meer over de Samsung Galaxy S23

Binnenkort lees je op Android Planet natuurlijk uitgebreide reviews van de verschillende S23-toestellen. Voor een eerste kennismaking met de smartphones kun je nu al terecht bij onze Galaxy S23 preview.

De goedkoopste versie van de Samsung Galaxy S23 heeft een adviesprijs van 949 euro. Daarmee is hij honderd euro duurder dan de S22. Voor de S23 Plus leg je minimaal 1199 euro neer. Ga je voor de Galaxy S23 Ultra? Die heeft een startprijs van 1399 euro. Flinke bedragen dus. Gelukkig hebben we de beste deals voor je op een rij gezet.

