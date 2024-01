Zó lang krijgt de Samsung Galaxy S24 Android-updates

Met de lancering van de Galaxy S24-serie verbetert Samsung ook het updatebeleid. Daarmee evenaart het concurrent Google en hier lees je hoe dat zit.

Samsung heeft met de aankondiging van de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra haar updatebeleid verlengd naar zeven jaar. De fabrikant belooft in die jaren de S24-serie te updaten met nieuwe Android-versies én beveiligingsupdates.

Zeven jaar updates op de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra betekent ondersteuning tot minimaal 2031. De smartphones draaien uit de doos op Android 14 met de One UI 6.1-schil. Je mag daarom tot en met Android 21 op de toestellen verwachten. Deze Androd-versie verschijnt naar verwachting eind 2030.

Bij de lancering van de Galaxy S23-serie verhoogde Samsung het aantal Android-updates naar vier jaar en de beveiligingsupdates naar vijf jaar. En dat was relatief lang, want de enige fabrikant die dat aanbood was OnePlus.

Daarna ging de race om het beste updatebeleid echt van start, want niet alleen Samsung werd beter, maar ook Google. De Pixel 8 en 8 Pro worden minstens zeven jaar ondersteund met Android-versies en beveiligingsupdates. Samsung sluit zich daar met de S24-serie dus bij aan. Daarmee bieden ze echter niet het langst ondersteuning. Dat doet Fairphone met acht jaar op de Fairphone 5.

De Samsung Galaxy S24-serie staat volledig in het teken van kunstmatige intelligentie. Zo kun je makkelijker zoekopdrachten doen, foto’s bewerken en de camera’s werken beter bij weinig licht: allemaal met de hulp van Galaxy AI. We verwachten (een aantal) van deze functies ook op andere Samsung-smartphones te zien.

