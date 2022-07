Dit zijn de 5 beste Android-skins: functies, uiterlijk en meer

Android is niet op iedere smartphone hetzelfde. Dat komt omdat verschillende fabrikanten hun eigen ‘skin’ over de software heen leggen. In dit artikel zetten we onze favoriete Android-skins op een rijtje.

Onze favoriete Android-skins op een rij

Android draait op honderden verschillende smartphones. Al deze smartphones rollen uit de fabrieken van andere fabrikanten, waaronder Samsung, OnePlus en nog veel meer. Om voor meer onderscheid te zorgen, ontwikkelt iedere fabrikant zijn eigen Android-skin. Dit is een visuele laag die over Android heen ligt en het systeem een andere look geeft. Ook kan een skin allerlei functies toevoegen die Googles standaardversie van Android niet heeft.

Wat is eigenlijk de beste Android-skin, aangezien er zo’n groot aanbod is? Wij zetten onze vijf favoriete schillen (op willekeurige volgorde) voor je onder elkaar.

1. Het ‘kale’ Android, zoals Google het wil

Die verschillende skins zijn allemaal leuk en aardig, maar zonder een goede basis zijn ze verloren. Als je een Google Pixel 6 of Pixel 6 Pro koopt, gebruik je Android zoals Google het voor ogen heeft. Een kale, onaangepaste versie van de mobiele software, dus. Hoewel je hierdoor minder kekke functies krijgt, ziet het er wel erg strak uit.



Googles kale versie van Android oogt wat ons betreft het meest volwassen, zeker als je het naast veel kleurrijke skins van Aziatische fabrikanten zoals Xiaomi legt. Kleurenthema’s passen zich aan op basis van je achtergrond, waardoor menu’s een persoonlijke touch krijgen.

Google komt later dit jaar met Android 13, dat er nagenoeg hetzelfde uitziet als Android 12. Is het uiterlijk van de software niet helemaal jouw smaak, maar wil je wel graag een Pixel-telefoon? Dan kun je altijd nog een launcher downloaden uit de Play Store. Dit is als het ware een downloadbare skin – met nét iets minder functies dan een voorgeïnstalleerd exemplaar. Fabrikant Nothing bracht onlangs nog een launcher uit voor recente Android-smartphones.

2. One UI is te vinden op iedere Samsung-smartphone

One UI is misschien wel de meestgebruikte Android-skin op aarde. Dat komt omdat er jaarlijks enorm veel Samsung-smartphones over de toonbank gaan. One UI draait op zowel de high-end Galaxy S22 Ultra als betaalbare Galaxy A53. Qua functies is de software op nagenoeg alle Samsung-smartphones gelijk – mits je de nieuwste versie gebruikt, natuurlijk.

Samsung ondersteunt zijn meest recente midrange en high-end smartphones voor vier of vijf van Android-updates. Met iedere nieuwe Android-versie levert de fabrikant ook een opgefriste versie van One UI mee. We raden het alleen al vanwege veiligheidsredenen altijd aan om een up-to-date toestel te gebruiken.

One UI voegt naast een geheel eigen ontwerp ook een aantal features toe, waaronder handige apps als Samsung Health. Hiermee houd je jouw gezondheid nauwkeurig bij, zeker als je ook een Galaxy Watch gebruikt. Ook is er de betaaldienst Samsung Pay en brengt Samsung allerlei toffe camerafuncties naar zijn smartphones middels One UI.

3. OxygenOS van OnePlus heeft een flinke fanbase

OnePlus werd groot door het uitbrengen van high-end smartphones voor een relatief lage prijs. Ieder jaar werden de smartphones van de fabrikant echter een stuk duurder – en sinds het bedrijf nauw samenwerkt met Oppo, zijn OnePlus-smartphones niet meer zo iconisch als ze ooit waren. Gelukkig draaien ze nog wel op OxygenOS, de welbekende OnePlus-schil voor Android.

OxygenOS past minder aan dan de meeste andere Android-skins. Hierdoor lijkt het nog enigszins op Googles kale versie van de software. Nieuwere versies van OxygenOS lijken echter steeds meer op Oppo’s ColorOS – een verandering waar wij niet heel blij mee zijn.



Naast een aantal exclusieve widgets biedt de software ook zijn eigen app-iconen, lettertypes en achtergronden. Fans van het eerste uur zijn vooral te spreken over de vele aanpassingsmogelijkheden van ColorOS. Je kan bijna ieder aspect van de software naar eigen smaak aanpassen, zelfs het batterij-icoontje in de statusbalk.

4. Realme UI: het nieuwe OxygenOS?

Realme is een vrij nieuwe speler op de Nederlandse smartphonemarkt. De Chinese fabrikant lijkt qua visie enigszins op het oude OnePlus. Dat wil zeggen dat gebruikers voor relatief weinig geld een complete smartphone-ervaring krijgen. Snelle chips en mooie schermen kunnen dan natuurlijk niet ontbreken, maar ook de software is heel belangrijk.

Realme-smartphones draaien op de Realme UI. Deze softwareschil lijkt behoorlijk op OxygenOS van OnePlus. Wij vinden de Realme UI misschien zelfs een stukje mooier, omdat het nog meer op standaard-Android lijkt.

5. Xiaomi’s MIUI is heftig, maar stiekem best wel leuk

We sluiten onze lijst af met MIUI, de software-schil van Xiaomi. Voor liefhebbers van eenvoud en simplisme is deze Android-skin niet weggelegd. Overal vind je felle kleuren, in het oog springende animaties en opvallende icoontjes. Op een aantal plaatsen in de software vind je zelfs reclames – die wat ons betreft alles behalve welkom zijn.

Met een Xiaomi-toestel ben je opvallend, dat is zeker. Buiten de software om zijn ook de toestellen zelf vaak felgekleurd en groot. Over het algemeen zijn we bij Android Planet wel te spreken over de toestellen, die voor weinig geld een fijne ervaring bieden.

