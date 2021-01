Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 2

Een stille week wat betreft updates. Wel heeft Samsung de Android 11-update voor de Galaxy S10-serie in Nederland opgepakt, want de meldingen stroomden binnen. Daarnaast zagen we wat kleinere updates voor verschillende Nokia’s.

Android Planet praat je dagelijks bij over smartphone-updates. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze worden bijgewerkt naar Android 10 of Android 11. Hiervoor hebben we overigens het Android 10-overzicht en Android 11-overzicht in het leven geroepen. In deze overzichtsartikelen zie je precies of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt. Check ook ons grote beveiligingsupdate-overzicht, waarin je ziet tot wanneer jouw toestel updates krijgt.

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze patches houden narigheid als adware, malware, ransomware en fleeceware buiten de deur. Zulke updates rollen het hele jaar door uit. In dit overzicht stellen we een wekelijks overzicht van de beveiligingsupdates samen. Staat je toestel wel in onderstaande lijst, maar heb je nog niets ontvangen? Geen zorgen. Meestal duurt het een paar dagen tot weken voor alle exemplaren van een toestel zijn bijgewerkt.

Motorola

De Motorola One Vision is voorzien van de beveiligingspatch van januari 2021.

Motorola One Vision – beveiligingsupdate januari 2021

Nokia

Fabrikant HMD Global rolt voor twee van haar smartphones een beveiligingsupdate uit. Helemaal up-to-date ben je nog niet, het gaat namelijk om patches van december. De Nokia 8.1 is wel helemaal bij de tijd dankzij de meest recente update.

Samsung

De Android 11-update voor de Galaxy S10-serie is vorige week ook al begonnen in Nederland, maar stond op een heel laag pitje. Zodoende hebben we deze update ook weer opgenomen in dit artikel. Voor de A41 rolt een update uit met een vernieuwde versie van de Androidschil van de fabrikant.

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. Zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Over deze serie gesproken: dit overzicht maken we samen met jou, de lezer. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

