Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 22

Het was een week met niet al teveel nieuws omtrent updates. Wel rolden verschillende fabrikanten beveiligingspatches uit voor hun toestellen. Bij onder andere Oppo, OnePlus, Xiaomi en Poco was dat het geval. Samsung bracht daarnaast nog een Android 11-update uit voor een budgettoestel van vorig jaar.

Android Planet praat je dagelijks bij over smartphone-updates. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze worden bijgewerkt naar Android 10 of Android 11. Hiervoor hebben we overigens het Android 10-overzicht en Android 11-overzicht in het leven geroepen. In deze overzichtsartikelen zie je precies of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt. Check ook ons grote beveiligingsupdate-overzicht, waarin je ziet tot wanneer jouw toestel updates krijgt.

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze patches houden narigheid als adware, malware, ransomware en fleeceware buiten de deur. Zulke updates rollen het hele jaar door uit. In dit overzicht stellen we een wekelijks overzicht van de beveiligingsupdates samen. Staat je toestel wel in onderstaande lijst, maar heb je nog niets ontvangen? Geen zorgen. Meestal duurt het een paar dagen tot weken voor alle exemplaren van een toestel zijn bijgewerkt.

OnePlus

Oppo

Oppo Reno 4 – beveiligingsupdate mei 2021

Oppo Reno 4 Pro – beveiligingsupdate mei 2021

Poco

Poco F3 – MIUI 12.5

Poco X3 Pro – beveiligingsupdate mei 2021

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – MIUI 12.5 met beveiligingsupdate mei 2021

Grote kans dat jouw smartphone niet in bovenstaande lijstjes staat. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien heb je de volgende keer meer geluk. En zelfs als jouw toestel wél in de lijstjes staat, moet je misschien nog even geduld hebben. Zoals gezegd neemt het uitrollen van updates soms wat tijd in beslag.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht.

Tot slot willen we jou bedanken voor het lezen. We maken dit overzicht dan ook samen met jullie, de lezers. Heb jij wel een Android-update ontvangen, maar staat ‘ie niet in het overzicht? Laat dan even een reactie achter, dan voegen wij ‘m toe. Dank!

Tom en Huub: bedankt voor het doorgeven van de updates!