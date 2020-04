G1, Nexus en Pixel: de geschiedenis van Googles smartphones

Met de lancering van de Pixel 4a in het verschiet, kijkt Android Planet terug op wat daaraan voorafging. Met de Pixel, Nexus en de G1 waar het mee begon.

Geschiedenis van Nexus en Pixel

Wat ooit begon als zoekmachine om websites mee te vinden, is nu één van de belangrijkste bedrijven ter wereld. Google heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend productportfolio opgebouwd, waarmee het in sommige gevallen goud in handen bleek te hebben. Gmail en Maps zijn de standaard voor hun categorieën en Chrome is de meest gebruikte browser ter wereld.

Deze maand op Android Planet: alles over Google Chrome

Maar Google doet meer dan alleen software. Om hun eigen mobiele besturingssysteem goed tot zijn recht te laten komen, biedt het ook al jaren hardware aan. Deze Google-smartphones passeerden afgelopen jaren de revue.

De eerste: T-Mobile G1

Het toestel waar het allemaal mee begon, lijkt maar weinig op wat we tegenwoordig gewend zijn. In Nederland verscheen het op de markt als de T-Mobile G1 en de smartphone kan gezien worden als de voorloper van de Nexus- en Pixel-toestellen. Gemaakt door HTC, het toestel was in andere landen te koop als de HTC Dream, en in een vormfactor die toen al een tikkeltje apart was.

Lees ook: Android Planet blikt terug op de iconische T-Mobile G1

De T-Mobile G1 had onder het scherm een flinke kin met daarop enkele fysieke navigatieknoppen. Ook een trackball ontbrak niet; destijds was nog niet iedereen gewend aan de kleine touchscreens. Vooral opvallend was het qwerty-toetsenbord dat tevoorschijn kwam als het 3,2 inch-scherm opzij werd geschoven.

Het toestel werd uitgegeven met de allereerste versie van Android (1.0) en gezien als de tegenhanger van de iPhone. Waar Apples smartphone ingenieus maar beperkt was, moest Android en de G1 een alternatief zijn waar de gebruiker alle vrijheid had om zelf zijn keuzes te maken.

De overtreffende trap: Google Nexus

Na het uitgeven van de T-Mobile G1 duurde het uiteindelijk een paar jaar voor Google weer zelf een toestel zou verkopen. Dat moment kwam met de Nexus One. Het apparaat was wederom gemaakt door HTC en gebaseerd op de HTC Desire HD.

De Nexus was een smartphone om de mogelijkheden van Android op te tonen. Een referentietoestel, waar andere fabrikanten die Android-smartphones maakten zich mee konden meten. Dat ging dus gepaard met voor die tijd geavanceerde hardware.

Lees ook onze Google Nexus One review: ‘een echte iphone-killer’

Zo had de Google Nexus een 3,7 inch-scherm en een 1Ghz-processor. Anders dan de HTC Desire HD had deze Nexus ook nog een trackball om mee te navigeren. De Nexus werd gelanceerd met Android 2.0 (Eclair). Het Nexus-programma was deels ook bedoeld om ontwikkelaars een toestel te bieden om apps op te testen en te ontwikkelen. Daarom werd Android niet voorzien van extra software of skins. Ook konden Nexus-toestellen uitkijken naar snelle updates.

Ander aspect van de Nexus-smartphones was dat de prijs relatief laag lag. Wel werden daarvoor concessies gedaan op niet onbelangrijke punten. Nexus-toestellen stonden bijvoorbeeld niet bekend om hun goede camera’s en accuduur.

Deze Nexus-toestellen zijn uitgebracht

Nexus-tablets

Naast smartphones volgde Google eenzelfde strategie met tablets. Het avontuur met tablets begon bij de Motorola Xoom, die als eerste werd geleverd met Android 3.0 Honeycomb,. Dit was een versie van Android geoptimaliseerd voor tablets. Honeycomb, met een futuristische interface en veel nieuwe bedieningsmogelijkheden, was een poging om ontwikkelaars te bewegen om hun Android-apps ook voor tablets geschikt te maken.

Een echte tabletversie van Android is er nooit gekomen: veel nieuwe zaken in Honeycomb werden later geïmplementeerd in Android Ice Cream Sandwich, wat voor zowel smartphones als tablets bedoeld was.

Een jaar na de Motorola Xoom begon Google zelf Nexus-tablets uit te geven. Dat begon met de Nexus 7, een kleine tablet gemaakt door Asus. Later volgden meer Nexus-tablets:

Deze Nexus-tablets zijn verschenen

Nexus 7: werd in 2012 voor het eerst gepresenteerd, tegelijk met de Nexus 4, gemaakt door Asus en oorspronkelijk voorzien van Android 4.2 (Jelly Bean);

Nexus 10: ook in 2012 gepresenteerd, maar deze grotere variant kwam van de hand van Samsung. Ook dit apparaat werd op de markt gebracht met Android 4.2 (Jelly Bean);

Nexus 9: door HTC vervaardigd, in 2014 gepresenteerd en voorzien van Android 5.0 (Lollipop).

Doei Nexus, hallo Pixel

Na 2015 besloot Google een einde te maken aan het Nexus-programma en kwam het bedrijf met de Pixel-toestellen. Ook in dit geval ging het om toestellen die een kale versie van Android draaiden en bedoeld waren om het beste van het besturingssysteem naar boven te halen. Ook beloofde Google langdurig en snel updates te leveren. Groot verschil was echter dat deze toestellen in eigen beheer werd gemaakt; er stond dus niet langer een merkje van een andere telefoonfabrikant op.

Ook begon Google met de traditie om tegelijk twee varianten uit te geven. In oktober 2016 presenteerde het bedrijf de Pixel en Pixel XL. Qua uiterlijk identiek, behalve dan dat de één een stuk groter was dan de andere.

Daarmee brak Google met een belangrijke traditie. Waar Pixel-toestellen aanvankelijk geavanceerde hardware boden voor een relatief lage prijs, behoorden de Pixels destijds tot de duurdere smartphones die je kon krijgen.

Niet voor niets schreven we in onze review van de Pixel XL: “…we durven de Pixel XL nog altijd vrij overtuigd tot de beste Android-smartphone van dit moment uit te roepen. Minpunten zijn eigenlijk niet of nauwelijks te benoemen. Nou ja, behalve dan de prijs. De Google Pixel is één van de duurste smartphones die dit jaar verschijnt en de Pixel XL doet daar nog een schepje bovenop.”

De Pixel-toestellen zijn nog altijd smartphones waarop als eerste de nieuwste functies van Android op te zien zijn. Van de vernieuwde Google Assistent tot spectaculaire software voor de camera. Met de introductie van de Google Pixel 3a begon het de beperkte lijn van toestellen iets uit te breiden, om meer mensen te bewegen een Pixel-telefoon te kopen.

Alle Pixel-toestellen op een rijtje

De toekomst: Pixel 4a en 5

Google heeft nog altijd grote plannen met de Pixel-reeks. Zo gaan er al een tijdje geruchten over de Pixel 5 en Pixel 5 XL, die net als hun voorgangers mogelijk in oktober het levenslicht zien. Ze behoren waarschijnlijk tot de eerste smartphones die het nieuwe Android 11 draaien.

Daarnaast zien we tussendoor mogelijk nog de Google Pixel 4a als voordelig alternatief voor de huidige Pixel 4-smartphones. De telefoon laat waarschijnlijk niet lang op zich wachten: geruchten spreken over een aankondiging in mei.

Lees meer nieuws over Google